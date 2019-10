Esta terça-feira assinala-se o Dia Mundial da Gaguez, um problema que afeta mais de 80 milhões de pessoas no mundo, ou seja, 1% da população mundial. Em Portugal, estima-se que haja 100 mil pessoas com esta dificuldade na fala, que afeta mais homens do que mulheres.

Rosário Magalhães Vieira, terapeuta da fala, esteve no Diário da Manhã, e afirmou que este dia é importante porque "as pessoas não estão preparadas para saber ouvir uma gaguez".

A gaguez é uma perturbação da comunicação, portanto, para haver comunicação tem de haver tem de haver uma pessoa que fala, mas também uma pessoa que ouve. Eu diria que este dia é mais importante para quem ouve, do que para quel fala com gaguez", acrescentou.

A especialista esclarece que este problema se verifica quando uma pessoa faça e "é interrompida involuntariamente por bloqueios, por repetições de palavras ou por pausas" e reforça que existem vários tipos de gaguez.

As causas são na sua maioria genéticas. Fazendo as contas, 60% das pessoas com gaguez têm uma pessoa na família com o mesmo problema, que se manifesta, maioritariamente, entre os 3 e os 5 anos. No entanto, também pode surgir na sequência de traumas emocionais.

Rosário Magalhães Vieira não considera a gaguez uma doença e, por isso mesmo, não pressupõe uma cura: "o terapeuta da fala tenta minimizar ou reduzir aquela situação, mas também ajuda a pessoa que gagueja a aceitar a sua gaguez".

Sobre as várias teorias que têm surgido sobre a possível falsa gaguez de Joacine Katar Moreira, deputada do Livre, a especialista garante que "é impossível controlar a gaguez, não se provoca, nem se sabe quando é que se vai gaguejar".