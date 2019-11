O número de urgências com doentes não prioritários tem vindo a aumentar no último ano. De acordo com dados do Serviço Nacional de Saúde, entre 1 de janeiro e 25 de novembro, 43% dos episódios de urgência foram triados como não urgentes, mais do que em todo o ano de 2018.

Segundo o Jornal de Notícias, estes números não incluem o período que tradicionalmente leva mais pessoas às urgências, a época do frio e das gripes e constipações.

Em Lisboa, a percentagem de doentes que devia ter sido tratada nos cuidados de saúde primários e não nos hospitais sobe para 50%. Já no Algarve, os doentes classificados como não urgentes corresponderam a 42% do total.

No Norte e no Alentejo, 39% dos que recorreram às urgências receberam uma pulseira azul ou verde, enquanto que no Centro, 34% dos doentes podiam ter sido tratados no centro de saúde.