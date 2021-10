Foi emitido um mandado de busca e apreensão com vista à remoção de 124 obras de arte arrestados a João Rendeiro e que tinham ficado à guarda da sua mulher, Maria de Jesus Rendeiro.

As obras encontravam-se na residência de Maria de Jesus Rendeiro na Quinta Patino, em Cascais. O mandado foi emitido na sequência do processo em que o antigo administrador do Banco Privado Português foi condenado por crimes de fraude fiscal qualificada, abuso de confiança e branqueamento de capitais.

Ao que a TVI conseguiu apurar, existem suspeitas de falsificação de obras que substituíram as verdadeiras, sendo que a Polícia Judiciária vai proceder à análise dos quadros e esculturas por peritos.