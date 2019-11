A TVI teve acesso a imagens exclusivas de um assalto a uma bomba de gasolina em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga. Nos últimos tempos têm sido vários, e sucessivos, os roubos a postos de combustível no norte do país.

O método é sempre o mesmo. Chegam armados, ameaçam as vítimas, rombam-nas e colocam-se em fuga. As zonas mais afetadas são Vila Nova de Famalicão e Paços de Ferreira.

A TVI teve acesso exclusivo às imagens de um desses assaltos. Pouco faltava para as 21:00 quando três suspeitos, munidos com armas de fogo, saíram de uma viatura da marca Citroen e entraram dentro do posto de combustível. Conseguiram levar 300 euros da caixa registadora, a carteira de um cliente e fugiram.

Nessa mesma noite, houve registo de um outro assalto e 15 dias depois um outro.

Os casos já estão nas mãos da Polícia Judiciária (PJ), por se tratarem de crimes com armas de fogo. A PJ vai agora recolher indícios que permitam identificar os suspeitos e perceber se existe, ou não, ligação entre os crimes.