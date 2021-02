A PSP de Vila Real deteve em flagrante um homem a assaltar uma farmácia na principal avenida do município, durante a madrugada desta quarta-feira.

As imagens exclusivas da TVI demonstram o momento em que o suspeito é detido e acompanhado até à esquadra.

O homem de 57 anos é suspeito de roubar, por duas vezes, uma farmácia e ainda a agência da Caixa de Acredito Agrícola em Vila Real, disse fonte policial.

O comissário Paulo Andrade, da PSP de Vila Real, referiu que o suspeito foi detido em flagrante na terça-feira à noite, após roubar, pela segunda vez em poucos dias, a mesma farmácia, localizada no centro da cidade de Vila Real.

No âmbito da investigação, a Polícia apurou tratar-se do mesmo suspeito que terá roubado na segunda-feira a agência local da Caixa Agrícola.

Paulo Andrade explicou que a polícia atuou depois da funcionária da farmácia ter dado o alerta, pelas 22:20 de terça-feira, para os vigilantes do hospital da Luz, os quais, de imediato, chamaram as autoridades e ajudaram na perseguição do homem.

A farmácia é contígua ao hospital e a esquadra da PSP de Vila Real localiza-se também nas imediações.

O responsável disse que aconteceu tudo “muito rapidamente” e que a detenção resultou da colaboração de todos, quer da funcionária da farmácia, quer dos vigilantes e da Polícia.

Segundo a PSP, o suspeito não é de Vila Real, deslocava-se a pé após os roubos e, no momento da detenção, não se encontrava armado.

O indivíduo vai ser presente a tribunal, ainda esta quarta-feira, para aplicação de eventuais medidas de coação.

O primeiro roubo na farmácia ocorreu no sábado, tendo alegadamente levado 50 euros.

Na segunda-feira, o homem, que usava boné e máscara cirúrgica, terá ameaçado ter uma arma de fogo, apesar de não a exibir, e levado uma quantia de 1.215 euros dentro de um saco.

Depois do assalto, foi visto a sair em direção à rua Direita de Vila Real, uma rua pedonal da cidade.