A Autoridade Tributária e Aduaneira, através da Alfândega no aeroporto de Faro, apreendeu 48 mil cigarros escondidos em três malas de porão, que valem mais de 10 mil euros em imposto sobre o tabaco, IVA e direitos aduaneiros.

Foi no controlo da alfândega para mercadorias que atravessam fronteiras da União Europeia que os funcionários aduaneiros fiscalizaram as três malas, transportadas por um passageiro de nacionalidade espanhola, segundo uma nota publicada esta terça-feira no portal das Finanças, que dá conta de a apreensão ter acontecido na sexta-feira.

Feita a interceção e seleção do viajante, foi sujeito à revisão das bagagens que tinham como proveniência Luanda, e que, alegadamente, se destinavam a um cidadão de nacionalidade angolana", lê-se naquela nota.

A Autoridade Tributária e Aduaneira destaca ainda o "volume crescente" da circulação de viajantes e a "necessidade de supervisionar a cadeia de abastecimento", que levam os serviços aduaneiros a recorrer "à gestão do risco para levar a cabo controlos eficazes e eficientes, evitar uma perturbação injustificada dos viajantes legítimos e utilizar os recursos de forma eficiente".