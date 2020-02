A Polícia de Segurança Pública (PSP) confirmou à TVI24 que está analisar as imagens de videovigilância para tentar identificar os adeptos que insultaram o jogador do FC Porto, Moussa Marega, no jogo frente ao Vitória de Guimarães no domingo.

O avançado dos dragões pediu para ser substituído, ao minuto 71 do jogo da 21.ª jornada da I Liga, entre o FC Porto e o Vitória de Guimarães, por ter ouvido cânticos e gritos racistas de adeptos da formação vimaranense, numa altura em que o FC Porto vencia por 2-1, resultado com que terminaria o encontro.

Jogadores do FC Porto e também do Vitória de Guimarães tentaram demovê-lo, mas Marega mostrou-se irredutível na decisão de abandonar o jogo.

O primeiro-ministro manifestou esta segunda-feira "total solidariedade" com o "grande cidadão" e jogador e salientou que todos os atos de racismo são crime e intoleráveis. Marcelo Rebelo de Sousa condenou os insultos racistas e disse que "o caminho do racismo, da xenofobia, e da discriminação representa a violação da dignidade".

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, exigiu medidas de prevenção e de repressão contra criminosos nos estádios.

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, condena com indignação os ataques racistas de que foi vítima ontem [domingo] em Guimarães o jogador do Futebol Clube do Porto Marega. As autoridades do Estado, a Federação Portuguesa de Futebol e os clubes têm de, em conjunto, tomar medidas de prevenção e repressão dos criminosos que se introduzem nas claques e nos estádios", salienta-se na nota da Assembleia da República enviada à agência Lusa.

João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e Desporto, também veio a público lamentar o incidente.

O Bloco de Esquerda (BE),em comunicado, dirigiu algumas perguntas ao Ministério da Educação, mais concretamente à secretaria de Estado do Desporto e da Juventude, para saber que medidas vai o Governo tomar na sequência deste incidente.

O partido questionou ainda o Executivo no sentido de saber se “tem conhecimento de outros casos idênticos de racismo no desporto que, pelo facto de não terem sido tão noticiados, não são do conhecimento público”.

O Partido Socialista (PS) salientou que estes atos atentam contra a Constituição e devem ter consequências.