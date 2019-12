Foi conhecida a acusação do caso de duplo homicídio que ocorreu a 28 de maio, em Amarante. O Ministério Público de Penafiel afirma que o suspeito perseguiu a ex-amante durante 20 dias antes de a matar.

O documento refere que Joaquim Almeida agiu com "insensibilidade e desconsideração pela vida".

Segundo a acusação, a vítima, Sónia Leite, foi perseguida pelo antigo amante, com quem manteve uma relação durante oito anos, da qual resultou um filho.

A mulher tinha decidido pôr um fim à relação, mas o arguido nunca aceitou a situação. No dia anterior ao crime, Joaquim Almeida terá falado com o filho, que lhe contou que tinha estado a andar de baloiço com um amigo da mãe.

O suspeito ficou desconfiado e terá depois assassinado Sónia Leite e o seu namorado, Joaquim Vaz.

Joaquim Almeida esteve em fuga durante nove dias, mas acabou detido pela PJ a 5 de junho. Está acusado de dois crimes de homicídio qualificado, um de detenção de arma proibida e outro de coação agravada.