Uma das famílias resgatadas pelos soldados portugueses em Cabul, no Afeganistão, vive agora em Felgueiras, em Portugal.

Caso de destino ou não, a verdade é que a família composta por um casal e os quatro filhos, vive precisamente na terra natal do militar que os trouxe de Cabul.

Tudo começou no final de agosto. O primeiro sargento Jorge Ribeiro foi um dos quatro militares portugueses a participar na operação de retirada e Azim Abdul, a mulher e os quatro filhos, foram uma das 13 famílias afegãs a conseguir deixar o país.

Azim era oficial do exército e, com a chegada dos talibãs, teve de fugir do país. A família foi resgatada das imediações do aeroporto de Cabul, minutos antes do atentado terrorista que matou 13 americanos e 150 afegãos.

Pouco depois de embarcar Azim, foi a vez dos filhos e da mulher rumarem a uma nova vida.