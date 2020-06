Um despiste de um veículo ligeiro seguido de vários capotamentos fez, esta terça-feira, um ferido ligeiro no IC19 em Sintra, confirmou fonte dos bombeiros de Algueirão - Mem Martins à TVI24.

O acidente aconteceu antes da saída 13, em Rio de Mouro, no sentido Lisboa - Sintra e não envolveu mais viaturas.

Por causa do acidente, uma das faixas está obstruída.

O alerta foi dado às 8:28.

No local estão os bombeiros de Algueirão - Mem Martins (com seis operacionais e duas viaturas), a PSP e a VMER do Hospital Amadora-Sintra.