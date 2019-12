Um homem disparou, na manhã deste domingo, mais de uma dezena de tiros à porta de uma discoteca da Figueira da Foz, numa altura em que várias pessoas iam a sair, mas não provocou vítimas, disse fonte policial.

O incidente aconteceu cerca das 07:00, à porta da discoteca NB Club, localizada no antigo edifício do Casino Oceano, na chamada zona turística do Bairro Novo.

O homem, que terá agido sozinho, segundo a mesma fonte, parou o carro em frente ao espaço de diversão noturna (localizado em zona maioritariamente pedonal, mas por onde circulam alguns veículos), saiu do automóvel e disparou vários tiros na direção do edifício, atingido a porta, em madeira e vidro, e a fachada da discoteca.

De acordo a fonte policial, o autor dos disparos, que tem entre 20 e 30 anos, reside na Figueira da Foz e está referenciado pelas autoridades por outros tipos de crimes, fugiu do local, na viatura, mas, minutos depois, a cerca de 100 metros da discoteca, numa rua adjacente, parou e voltou a disparar, desta vez supostamente para o ar.

Perseguido pela PSP, o suspeito despistou-se na avenida que atravessa a zona ribeirinha da cidade, e bateu com o carro, que ali ficou imobilizado. Na sequência do acidente, o suspeito terá fugido a pé, estando a ser procurado pelas autoridades.

Junto ao espaço de diversão noturna, a reportagem da Lusa verificou, ao final da manhã de hoje, a existência de 13 marcas de projeteis, na parede exterior, na porta e pelo menos uma no interior da discoteca.

Segundo testemunhos recolhidos no local, o homem terá disparado cerca de 20 tiros, com uma arma que teve de ser recarregada.

As mesmas fontes indicaram que o atirador estaria proibido de entrar na discoteca, por alegadamente ter estado envolvido em desacatos no passado e, desta vez, não chegou a tentar sequer aceder ao espaço, que estava a encerrar, quando o incidente aconteceu.

Esta terá sido a primeira vez que um incidente deste tipo aconteceu naquele espaço de diversão noturna, localizado ao lado do Casino Figueira, na zona conhecida como Picadeiro, onde existem diversos bares, frequentados maioritariamente por jovens.

A investigação do caso, por envolver armas de fogo, está entregue à Polícia Judiciária que, durante a manhã, esteve na discoteca a recolher indícios.