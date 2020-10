Uma pessoa ficou hoje ferida com gravidade na sequência do despiste de uma viatura ligeira, com capotamento, ao quilómetro 108 da Autoestrada do Norte (A1), próximo do nó de Torres Novas (Santarém), disse fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o alerta foi dado às 11:14, tendo a vítima sido transportada para o Hospital de Leiria.

No local estiveram 14 operacionais e seis viaturas dos bombeiros de Torres Novas e de Alcanena e da GNR.