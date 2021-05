Na tarde deste domingo, Tony Carreira e os filhos, David e Mickael, anunciaram, através das redes sociais, a criação da 'Associação Sara Carreira'.

A família informa que o objetivo desta associação é homenagear a essência de Sara Carreira, que caracterizam como "generosa". Este projeto do "clã Carreira" vai ajudar crianças e jovens a concretizar sonhos através da atribuição de bolsas de estudo.

A dor da perda da minha filha é uma ferida irreparável no meu coração... Mas terei de continuar a caminhar e a viver com essa dor a cada dia e a cada noite que me restam, com a certeza que jamais serei o mesmo" desabafa Tony Carreira no texto partilhado nas redes sociais.