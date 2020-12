O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, reuniu esta quinta-feira com Ljubomir Stanisic e José Gouveia, dois elementos do movimento "A Pão e Água".

Em declarações aos jornalistas, no final da reunião, Medina recusou uma "guerra" entre o Governo e os empresários da restauração, que estão em greve de fome há sete dias.

O autarca afirmou que a reunião aconteceu "num espírito de franqueza e diálogo", no qual resultou "um compromisso muito firme da minha parte".

Ficou acordado que, dentro de sete dias , teremos um novo encontro", avançou Ljubomir.

"É nossa vontade terminar a greve de fome"

Nove empresários responsáveis pelo movimento “A Pão e Água” mantêm-se em greve de fome à porta da Assembleia da República em Lisboa, para serem ouvidos pelo Governo sobre as suas propostas para mitigar os efeitos da pandemia Covid 19 naquele setor da economia.

Apesar do grupo continuar a dizer que o protesto só termina quando for recebido pelo Primeiro-ministro ou pelo Ministro da Economia, Ljubomir Stanisic e José Gouveia admitem mesmo que querem terminar com a greve de fome.