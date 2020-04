Um homem de 43 anos morreu esta sexta-feira na sequência do despiste do motociclo que conduzia na Estrada Nacional 121, perto de Canhestros, no concelho de Ferreira do Alentejo (Beja), disseram fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o óbito foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja.

Segundo o CDOS, o alerta para o acidente foi dado às 09:34, tendo sido mobilizados operacionais dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo e a VMER, além da GNR, num total de nove elementos, apoiados por cinco viaturas.