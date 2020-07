Uma festa de cariz sexual vai juntar, no próximo sábado, mais de 40 participantes na Comporta, Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, apesar de no país não serem permitidos ajuntamentos com mais de 20 pessoas devido à situação epidemiológica.

No passado dia 27 de junho, a GNR terminou uma festa privada na mesma localidade, que decorreu numa vivenda privada, e onde estavam cerca de 40 pessoas, tendo o responsável pelo evento sido identificado.

No entanto, a festa da empresa Purília, que organiza eventos privados eróticos, obteve "autorização informal" para a sua realização, disse a organização ao jornal Observador.

A TVI sabe que essa autorização não foi dada pelas autoridades policiais.

A Direção-Geral da Saúde já classificou o evento de "ilegal", segundo o diário online.

Segundo, ainda, o Observador, a Purília exigiu aos 42 participantes, que até ao momento confirmaram presença no evento, mas que podem ser mais, teste negativo à Covid-19, além da medição de temperatura à entrada e higienização das mãos.

O convite foi divulgado no site da Purília e remete para uma festa inspirada no filme de Kubrick "Eyes Wide Shut", "De olhos bem fechados" em português.

A sua localização é secreta, sendo apenas do conhecimento público que terá lugar a 25 de julho na Comporta. A localização exata, a hora e as indicações de como chegar são divulgadas a cada membro, que tem de ter mais de 18 anos, nas oito horas antecedentes ao encontro, pode ler-se no site da Purília.

Esta é a segunda festa organizada pela Purília com a mesma temática no pós-desconfinamento, tendo a última ocorrido a 26 de junho, em Cascais. A entrada na festa teve, então, um custo de 995 euros para mulheres solteiras, 2.995 euros para homens solteiros e 1.995 euros por casal, segundo consta, igualmente, no site da empresa.

De acordo, ainda, com a Purília, a festa destina-se a "membros selecionados", pertencentes a uma "classe social alta", da qual fazem parte "artistas, políticos, da televisão, cinema, músicos, entre outros, ou seja, figuras públicas", garantindo a organização um "ambiente de elevado nível, glamour e luxúria" e confidencialidade.

"Sentimos que tudo é possível e tudo acontece realmente, muito sexo para quem o deseja e procura, mas sempre com grande respeito", descreveu uma participante nas festas, citada no site da Purília.