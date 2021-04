A GNR acabou com duas festas ilegais neste domingo, em situações distintas, nos concelhos de Palmela e de Sesimbra, distrito de Setúbal, com mais de 160 pessoas, por violação do dever geral de recolhimento, devido à covid-19.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou que uma das festas decorria numa quinta de Palmela e que os militares foram alertados na sequência de uma denúncia.

Quando chegaram ao local, adiantou a GNR, os elementos da Guarda acabaram com a festa ilegal e identificaram as 85 pessoas que participavam no evento.

Foram levantados autos de contraordenação por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário e por inobservância das regras de realização de eventos, tendo também sido apreendidas três doses de cocaína.

No segundo caso, a festa ilegal decorria numa vivenda do concelho de Sesimbra e a operação policial também foi realizada após uma denúncia, explicou a GNR, referindo que aqui identificaram mais 80 pessoas.

Estes participantes também foram multados por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário e por inobservância das regras de realização de eventos.

Estas operações policiais contaram com o reforço de Destacamento de Intervenção (DI) de Setúbal e da Unidade de Intervenção (UI) da GNR.