A GNR dispersou cerca de 600 pessoas, em duas ações distintas, que participavam em festas ilegais, no concelho de Albufeira e de Loulé. Três pessoas foram detidas na sequência das operações.

Numa nota enviada à redação da TVI, a GNR dá conta de que a primeira intervenção das autoridades aconteceu na quinta-feira, dia 29 de julho, na sequência de uma denúncia que dava conta de um grande ajuntamento junto a um estabelecimento de restauração. Segundo as autoridades, mais de 200 pessoas encontravam-se nas imediações do estabelecimento "sem cumprir as regras de distanciamento físico impostas devido à pandemia de covid-19".

O estabelecimento foi encerrado e foi elaborado um auto de contraordenação ao proprietário.

Na segunda ação policial, que aconteceu na madrugada desta sexta-feira, a GNR detetou “uma festa com cerca de 400 pessoas, numa zona erma e isolada de Vilamoura”. De acordo com as autoridades, foram denunciadas “diversas agressões”, que obrigaram a uma intervenção mais musculada dos agentes no local.

No seguimento da ação, foram ainda denunciadas diversas agressões, as quais obrigaram a uma intervenção imediata para repor a ordem e segurança no local, tendo sido empenhados diversos meios operacionais da valência territorial, de trânsito e de intervenção”, pode ler-se no comunicado enviado à redação da TVI.

Na sequência da ação foram detidos três indivíduos, tendo ainda sido elaborados os respetivos autos de contraordenação no âmbito da legislação COVID-19 e da legislação rodoviária.