A GNR terminou uma festa ilegal com onze pessoas na Praia Fluvial do Alamar, em Portalegre, na noite de sábado.

No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda deparam-se com uma festa ilegal que estava a decorrer naquela praia fluvial, tendo de imediato realizados as diligências policiais necessárias para terminar a mesma", informou a GNR, em comunicado.