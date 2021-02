Um homem morreu, neste domingo, na sequência de uma agressão sofrida durante uma festa ilegal numa zona de mato, junto ao bairro da Bela Vista, em Setúbal, durante a madrugada, apurou a TVI.

O suspeito já foi identificado pelas autoridades e está a monte.

O alerta foi recebido às 08:00, mas quando a PSP chegou ao local, uma área com barracas, num local isolado, a vítima encontrava-se já sem vida.

Na origem do incidente estará um desentendimento entre dois homens, ambos residentes no concelho de Almada, com a vítima a ser baleada no peito.

O caso passou já para a alçada da Polícia Judiciária.