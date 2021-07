A PSP terminou, na madrugada de domingo, com uma festa na cidade de Coimbra onde estavam cerca de 100 estudantes, em incumprimento das medidas de prevenção da pandemia de covid-19, anunciou a polícia, nesta segunda-feira.

Em comunicado, o Comando Distrital de Coimbra da PSP informa que, pelas 04:00 de domingo, elementos da Divisão Policial “deslocaram-se à zona do Arco da Traição”, dado “haver informação que ali estava a decorrer uma festa com cerca de 100 estudantes, a consumirem bebidas alcoólicas na via pública, sem cumprirem o devido distanciamento social e sem uso de máscara facial”.

No local, ao aperceber-se da presença policial, a maioria das pessoas colocou-se em fuga, sendo apenas possível identificar nove, esclarece a PSP.

Foram levantados três autos de contraordenação por falta de uso de máscara facial e seis por incumprimento das regras de consumo de bebidas alcoólicas na via pública”, refere o comunicado, garantindo que o Comando Distrital de Coimbra da PSP “está atento a este tipo de ilícitos e exorta todos os cidadãos a cumprirem as normas da Direção-Geral da Saúde”.

Fonte policial precisou que se tratava de “um aglomerado com cerca de 100 pessoas”, que a PSP dispersou, tendo as pessoas identificadas idades entre os 19 e 22 anos.