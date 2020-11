O artista britânico D*Face está a terminar a pintura de um mural no Parque das Nações, em Lisboa, que antecipa a 4.ª edição do festival Muro, agendado para maio de 2021 naquela zona da cidade. No primeiro mural que pinta em Portugal, assumidamente influenciado pela Arte Pop, D*Face optou por retratar os olhares de seis figuras humanas, decisão na qual tiveram peso vários fatores. Mais habituado a trabalhos grandes em altura, D*Face enfrentou algumas dificuldades em Lisboa, devido ao comprimento do muro.