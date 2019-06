Duas mulheres, com cerca de 70 anos, morreram, esta quarta-feira, atropeladas na Feteira, freguesia de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, em Oliveira do Bairro, disse fonte da proteção civil.

De acordo com Marco Maia, comandante dos bombeiros de Oliveira do Bairro, as duas mulheres morreram no local, por volta das 18:00.

No local, além de uma dezena operacionais, estiveram duas ambulâncias, uma viatura de desencarceramento e ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Aveiro.