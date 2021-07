Ficou conhecida depois de um forte apelo nas redes sociais para que as autoridades de saúde portuguesas aprovassem o medicamento Kaftrio/Trikafta, que trata fibrose quística, uma condição genética que está associada a problemas pulmonares e nutricionais.

Agora, e novamente através da sua página no Instagram, Constança Braddell fez saber que está internada nos cuidados intensivos em estado "muito grave" há uma semana.

Segundo a mesma publicação, a jovem de 24 anos tem sofrido "uma série de complicações do ponto de vista clínico", mantendo para já um prognóstico muito incerto e extremamente reservado.

O que está a acontecer com a Constança é inesperado e nunca antes ocorrido no seu panorama clínico", refere a publicação partilhada no Instagram.