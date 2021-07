Multiplicam-se as reações, as palavras de carinho e as homenagens a Constança Braddell, a jovem de 24 anos que sofria de fibrose quística e que chamou a atenção do país depois de um apelo nas redes sociais para que as autoridades de saúde aprovassem um medicamento que poderia ajudar na sua recuperação.

A cantora Carolina Deslandes e o humorista Nuno Markl enalteceram a força e a coragem da jovem na luta contra a doença, associada a problemas pulmonares.

O ator Lourenço Ortigão e o cantor Agir também deixaram as condolências à família.

A apresentadora Cristina Ferreira relembrou a jovem com carinho: "Serás sempre luz."

A irmã de Constança Braddell, Vera Salvador Marques, escreveu uma mensagem emotiva nas redes sociais: "A nós, família, só nos resta a constatação de que hoje o nosso puzzle ficou incompleto para sempre."

A Associação Nacional de Fibrose Quística expressou, igualmente, as suas condolências à família da jovem.

Constança Braddell tinha dado entrada nos cuidados intensivo em "estado muito grave", no dia 3 de julho. O prognóstico era muito reservado após a jovem ter sofrido várias complicações de saúde. A sua morte seria anunciada dias depois.