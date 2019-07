A GNR de Figueira de Castelo Rodrigo realizou, este domingo, quatro detenções em flagrante delito, na sequência de um assalto a uma habitação. Os suspeitos já estavam a ser seguidos pelas autoridades pela prática do mesmo crime.

Detivemos em flagrante delito, quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, pelo crime de furto em interior de residência, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo https://t.co/M8BND0KpPu — GNR - Guarda Nacional Republicana (@GNRepublicana) July 30, 2019

Os dois homens e duas mulheres, com idades entre os 17 e os 38 anos, já estavam referenciados pela GNR, que acredita que estes terão sido os responsáveis por um furto semelhante, no dia 25 de julho.

Na posse do grupo foram encontrados vários livros, que se destinavam à venda numa plataforma online. Após buscas realizadas às casas dos suspeitos, foram encontrados os livros roubados no assalto anterior. Até ao momento, a GNR não sabe o valor do material apreendido.

À TVI, o major Cláudio Saraiva confirmou que as detenções se efetuaram na sequência de uma operação da GNR. A ação preventiva surgiu na sequência do assalto realizado a 25 de julho. Depois disso, os militares começaram as ações de prevenção, que resultaram nas quatro detenções.

Nenhum dos indivíduos estava armado ou em postura agressiva, o que facilitou o trabalho da polícia. A casa assaltada foi a mesma, das duas vezes, e será de segunda residência.

Os quatro detidos foram presentes a tribunal nesta segunda-feira, onde foi decretada a medida de coação de termo de identidade e residência. Um dos suspeitos já tinha antecedentes criminais pela prática do mesmo crime.