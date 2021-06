O coordenador do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, Filipe Froes, defendeu que Portugal está numa fase da pandemia da qual é preciso separar os problemas e olhar para a solução.

O também pneumologista reforçou a ideia, ao dizer que a vacinação tem salvo milhares de pessoas e tem permitido o desconfinamento progressivo dos vários setores do país.

Filipe Froes disse que o Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos recebe constantemente dúvidas sobre a eficácia das vacinas e qual a mais indicada. A estas incertezas das pessoas, o especialista alertou para a forma como os estudos são feitos.

Nós nunca podemos comparar maçãs com laranjas. Nós temos de comparar maçãs com maçãs. E se nós olharmos e fragmentarmos esta informação sobre a eficácia das vacinas, e isto já foi feito noutros países, vemos que temos estudos diferentes, com metodologias diferentes, em alturas diferentes, em países diferentes, com outcome diferentes e os resultados não são comparáveis."