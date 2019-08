A GNR deteve 420 pessoas em flagrante delito nos últimos sete dias, incluindo 156 por condução sob efeito do álcool e 85 por condução sem habilitação legal, números superiores ao da semana passada.

Em comunicado, a GNR refere que entre 23 e 29 de agosto foram realizadas várias operações de prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária.

Entre as 420 pessoas detidas, estão também:

76 por condução sem habilitação legal

64 por tráfico de droga

20 por furtos e roubos

15 por posse de arma proibida/posse ilegal de arma

5 por violência doméstica

Durante as operações, a GNR apreendeu 24.557 doses de haxixe, 317 doses de heroína, 199 doses de cocaína e 234 gramas de folhas de canábis entre outros produtos estupefacientes.

Os militares apreenderam também 27 armas brancas, quatro armas de fogo, 25 munições, 144 artigos contrafeitos e cinco veículos.

No âmbito da fiscalização rodoviária foram detetadas 10.325 infrações, entre as quais 3.963 por excesso de velocidade, 429 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 397 por falta de inspeção periódica obrigatória e 301 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização.

A GNR detetou ainda 301 infrações por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 234 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 202 por falta de seguro de responsabilidade civil e 301 relacionadas com tacógrafos.