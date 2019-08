Quarenta e três detidos e 39 viaturas apreendidas é o resultado da operação “2 Rodas em Segurança” da PSP, que fiscalizou 10.755 veículos na última semana, foi este sábado anunciado.

A operação de fiscalização rodoviária, que decorreu em todo o país entre 26 e 30 de agosto e envolveu 1.520 agentes e 925 viaturas policias, foi especialmente direcionada para a fiscalização de motociclos e ciclomotores e para os “comportamentos de risco” de motoristas de outros veículos que coloquem em causa a segurança dos condutores dos veículos de duas rodas.

Segundo um comunicado da PSP, foram fiscalizados 2.162 motociclos, 183 veículos pesados e 8.410 viaturas ligeiras, num total de 10.755.

No decorrer da operação, foram detidas 43 pessoas, 10 das quais por condução sob efeito do álcool, 19 por falta de carta de condução e 14 por outras situações não especificadas no comunicado.

Foram também apreendidas 39 viaturas, 77 documentos de veículos e 35 títulos de condução, adianta a PSP.

Os dados referem ainda que foram controlados cerca de 25.000 veículos por radar de velocidade, tendo sido detetadas 75 infrações leves, 255 graves e 10 muito graves.

De acordo com a PSP, foram levantados 1.326 autos de contraordenação por infrações diversas.

A fiscalização teve especial atenção à não utilização de capacete, ultrapassagens irregulares, excesso de velocidade, condução sob efeito de álcool, mudanças irregulares da via de trânsito e desrespeito das regras de prioridade.

A polícia lembra que "o excesso de velocidade, o desrespeito da obrigação de parar no sinal vermelho do semáforo, a condução sob influência do álcool e drogas, a não utilização de capacete de proteção, não sinalização de manobras, ultrapassagens irregulares são as infrações que mais contribuem para a sinistralidade rodoviária".