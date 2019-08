Uma mulher com cerca de 5o anos morreu, esta sexta-feira à noite, na sequência de um incêndio habitacional, em Rio de Mouro, concelho de Sintra.

De acordo com fonte dos bombeiros de Agualva-Cacém, o fogo deflagrou na cozinha de um quarto andar de um prédio na zona de Fitares. A vítima terá saltado da janela para as traseiras do prédio e o óbito foi confirmado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Fernando da Fonseca.

No local, estiveram os bombeiros de Agualva-Cacém e de Algueirão - Mem Martins, assim como elementos do INEM, num total de 23 elementos, apoiados por oito viaturas. O alerta foi dado pouco depois das 23:00.

O incidente está a ser investigado pela Polícia Judiciária.