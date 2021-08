O trânsito no interior da zona florestal da Serra de Sintra vai estar condicionado a partir da meia-noite desta quinta-feira e até às 23:59 de segunda-feira, dia 16 de agosto, como medida de prevenção de incêndios.

As cinco cancelas do sistema de Proteção Civil do município, que estão integradas no perímetro florestal da Serra de Sintra, serão fechadas durante este período. Continuam a poder circular: veículos de socorro, de emergência e das entidades integrantes do Sistema Municipal de Proteção Civil.

A decisão foi tomada esta quinta-feira pelo presidente da Câmara Municipal de Sintra na sequência da previsão, para este fim de semana, de risco de incêndio rural elevado no concelho de Sintra.

A Serra de Sintra integra uma região de proteção classificada sensível ao risco de incêndio florestal, caracterizada por um elevado número de visitantes. Torna-se assim fundamental acautelar a sua proteção, manutenção e conservação considerados objetivos do interesse público, de âmbito mundial, nacional e municipal", esclarece o comunicado da autarquia.

A situação de interdição do trânsito nas vias municipais do perímetro da Serra de Sintra, será avaliada, de 12 em 12 horas, podendo a interdição ser agravada ou desagravada.