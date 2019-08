Um incêndio em mato no concelho de Sernancelhe, no distrito de Viseu, está a ser combatido por dois meios aéreos, 59 operacionais e 10 veículos, estando dominado, disse fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

O fogo deflagrou pelas 16.58 numa zona de mato na freguesia de Quintela, no distrito de Viseu, e encontrava-se dominado pelas 17:22, disse fonte do CDOS de Viseu à agência Lusa.

O incêndio está a ser combatido por dois meios aéreos, entretanto desmobilizados depois de o fogo ter ficado dominado, e 59 operacionais e 10 veículos das corporações de Aguiar da Beira, Penedono, Sátão, Celorico da Beira e Vila Franca das Naves.

Um outro incêndio consome uma zona de mato em São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, freguesia do concelho de Tomar, no distrito de Santarém, estando no combate às chamas 48 operacionais e 13 veículos, de acordo com o site da Autoridade Nacional da Proteção Civil às 17:55.