Um incêndio deflagrou durante a tarde desta terça-feira numa zona de mato na freguesia de Sanfins, em Santa Maria da Feira.

Segundo o que a TVI24 conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros da Feira, o fogo lavrou numa "área crítica já referenciada" e com habitações "dentro dos planos de propagação", pelo que mereceu o imediato reforço das equipas no local.

O alerta ocorreu cerca das 18h50.

A mesma fonte indica que os trabalhos foram dificultados pela evolução desfavorável do incêndio devido ao vento que se fazia sentir. No entanto, cerca das 21h00, o fogo foi dado como dominado, estando no local cerca de 70 operacionais e 20 operacionais.