Um incêndio deflagrou, esta segunda-feira, num edifício, em Campanhã, no Porto. No local estão os Bombeiros Voluntários do Porto e o batalhão de Sapadores Bombeiros.

A TVI apurou junto do CDOS do Porto que o alerta para este fogo foi dado pelas 14:01 e que as chamas deflagram num edifício devoluto, na Rua Pinto Beça, no Bonfim.

Até ao momento não há informação sobre feridos ou casas habitadas em risco.