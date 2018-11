Um incêndio destruiu, este sábado de manhã, um autocarro na A8, na zona da Venda do Pinheiro. O alerta para o incêndio foi dado pelas 11:45 e quando os bombeiros chegaram ao local, todo o veículo já estava "tomado pelas chamas". A informação foi confirmada à TVI por fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Lisboa.

O acidente, que não fez feridos, obrigou ao corte do trânsito nos dois sentidos. O incêndio registou-se no sentido Sul-Norte, mas o trânsito teve de ser cortado também no sentido Norte-sul, por causa do fumo intenso que se fazia sentir. Às 12:20, o trânsito estava completamente restabelecido.

Pelas 12:50, com o incêndio já extinto, ainda permaneciam no local 12 operacionais, apoiados por seis viaturas.