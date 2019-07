Um incêndio que deflagrou, em Tavira, no Algarve, esta terça-feira à tarde, já mobilizou sete meios aéreos. O vento está a dificultar o combate às chamas, que ameaçam a autoestrada A22.

O alerta foi dado às 16:01 horas. De acordo com o site da Proteção Civil, estão no local 112 operacionais, apoiados por 30 viaturas e 7 meios aéreos.

Segundo o CDOS de Faro, foi enviada grande quantidade de meios enviada para o local “para controlar o incêndio o mais rápido possível”. De acordo com o comandante do Comando Distritral de e Operações de Socorro de Faro, o fogo está a lavrar com alguma intensidade e a força do vento está a alimentar as chamas e a dificultar o combate ao incêndio.

Neste momento, existem três frentes ativas e o fogo está a ameaçar a autoestrada A22 de Tavira.

As chamas estão a consumir uma zona de mato e não há informação sobre feridos ou habitações em risco.