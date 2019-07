Um incêndio em Cerro dos Negros, no concelho de Loulé, obrigou à retirada de oito pessoas esta madrugada.

O fogo, que deflagrou na segunda-feira, às 23:43, chegou a mobilizar mais de 200 operacionais, apoiados por 70 viaturas e cinco máquinas de rasto. O incêndio foi dominado por volta das 5:00 desta terça-feira.

O vento forte foi a maior dificuldade no combate às chamas, como explicou o Comandante dos Bombeiros de Loulé.

Um incêndio bastante complicado, com rajadas de vento muito fortes acima dos 50 quilómetros por hora”, vincou.

O responsável explicou que as caraterísticas do terreno, nomeadamente a vegetação e os difíceis acessos, também dificultaram as operações.

Oito pessoas foram retiradas por precaução.

Segundo a página da Proteção Civil na Internet, pelas 07:37 continuavam no terreno 177 operacionais, apoiados por 62 viaturas, em trabalhos de rescaldo e consolidação.