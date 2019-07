As Forças Armadas começaram, esta segunda-feira, a patrulhar as áreas mais sensíveis da floresta e sensibilizar a população para a prevenção dos fogos, informou o Estado-Maior-General, em comunicado colocado no seu sítio na internet.

Este patrulhamento, que se vai prolongar até 30 de setembro, é feito ao abrigo de um protocolo com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), designado FAUNUS, assinado em 2017.

O EMGFA adiantou que nestas ações vão estar empenhados 132 militares, divididos em 44 patrulhas (12 da Marinha e 32 do Exército) de três militares cada.

O patrulhamento vai ser feito em 15 distritos de Portugal Continental, nos quais o ICNF tem responsabilidade, para o que disponibilizou 44 viaturas.