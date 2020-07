A Proteção Civil fez, esta segunda-feira à tarde, um ponto de situação do fogo em Oleiros. De acordo com Pedro Nunes, Comandante de Agrupamento Distrital do Centro Norte, "o incêndio está dominado".

"O incêndio tem dado muito trabalho durante a tarde. (...) Não baixámos a guarda, (o fogo) está perfeitamente monitorizado", afirmou, acrescentando que o efetivo de meios no local vai ser reduzido.

O incêndio, que deflagrou no sábado, foi dado como dominado esta segunda-feira de manhã e tinha um potencial para poder atingir "mais de 20 mil hectares de floresta", afirmou a secretária de Estado da Administração Interna.

Sabíamos que estávamos perante um potencial enorme de um incêndio de grandes dimensões que poderia vir a atingir mais de 20 mil hectares de floresta", de acordo com os cenários traçados desde que o fogo deflagrou, realçou Patrícia Gaspar, durante a conferência de imprensa sobre o ponto de situação do incêndio, realizada no Pavilhão Municipal de Oleiros.

A secretária de Estado destacou os mais de 800 operacionais que estiveram a combater o incêndio, sublinhando que "foi essa força que permitiu garantir dominar o incêndio num patamar muito inferior àquele estimado".