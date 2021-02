A mulher suspeita de ter ateado um fogo a uma pensão da cidade de Coimbra ficou esta terça-feira em prisão preventiva. Ao que a TVI apurou, a mulher, de 47 anos, já está na cadeia de Santa Cruz do Bispo.

Do fogo resultou um morto e dois feridos, havendo ainda nove desalojados.

Segundo a Polícia Judiciária, “a suspeita, supostamente com recurso a um isqueiro, ateou o incêndio nas roupas do quarto de um hóspede”, tendo as chamas alastrado “ao 2º andar, sótão, águas furtadas e telhado”.

Desta forma, informaram as autoridades, o incêndio acabou por "inutilizar completamente todo o edifício e provocar a morte de um homem de 72 anos de idade, que se encontrava num dos quartos”.

A Polícia Judiciária informou que esta não foi a primeira vez que a mulher foi detida por um delito deste género.

O fogo deflagrou numa pensão situada na Rua da Sota, na baixa da cidade, cerca das 20:45 de domingo, tendo sido dado como extinto antes das 23:00, embora os bombeiros tivessem permanecido no local toda a noite em rescaldo e vigilância.

Os desalojados foram instalados pelo município de Coimbra numa unidade hoteleira de Coimbra.