A GNR identificou três adolescentes, com 13 anos, esta terça-feira, pela autoria de dois incêndios florestais, no Parque Natural de Sintra.

Segundo um comunicado das autoridades, o alerta de incêndio foi dado pelo vigilante de um posto de vigia da GNR, na localidade de Nafarros.

Na sequência das diligências efetuadas, foi possível apurar que os menores teriam estado nas imediações do local onde ocorreu a ignição, momentos antes do seu início, e que, alegadamente, teriam provocado os incêndios, resultando numa área total ardida de cerca de 1,5 hectares de mancha florestal, pertencente ao Parque Natural de Sintra”, pode ler-se no comunicado.