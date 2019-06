Um incêndio numa zona de silvado na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, afetou, esta segunda-feira, “várias viaturas”, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

O fogo foi dominado, mas chegou a afetar várias viaturas estacionadas numa zona próxima. Neste momento não é possível quantificar os danos”, indicou a mesma fonte à agência Lusa.

A ocorrência foi registada às 16:57 horas na VCI, sentido Arrábida/Freixo, em zona próxima do viaduto do Amial.

No local estão meio dos Bombeiros Sapadores do Porto, Bombeiros Portuenses e de São Mamede de Infesta, corporação de Matosinhos.