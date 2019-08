Mais de 19 mil incêndios já foram detetados este ano e apenas em dois casos foram ultrapassadas as 24 horas de fogo ativo, o que demonstra a qualidade dos bombeiros portugueses, disse esta quarta-feira o presidente da Liga dos Bombeiros.

Foram registadas 19.077 ignições de fogo este ano até terça-feira. Só duas ultrapassaram as 24 horas e apenas seis são responsáveis por 96% da área ardida. Isto comprova que os bombeiros portugueses são dos melhores do mundo a combater incêndios florestais”, disse Jaime Marta Soares à Lusa depois de uma reunião com o secretário de Estado da Proteção civil, José Artur Neves.