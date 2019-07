As Forças Armadas deslocaram esta manhã para Vila de Rei uma cozinha de campanha do Exército e géneros alimentares que vão permitir assegurar a refeição, já a partir do almoço deste domingo, a pelo menos 600 pessoas. A informação foi divulgada este domingo, em comunicado.

Este apoio surge na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

No sábado, já tinha sido anunciado que as Forças Armadas iam enviar quatro máquinas de rasto, três do Exército com 15 militares, e uma da Força Aérea com mais 5 militares, para apoiar a Proteção Civil no combate aos incêndios que lavram no distrito de Castelo Branco.

As Forças Armadas estão a apoiar as operações para abertura de caminhos que facilitem o trabalho dos operacionais.

O incêndio que deflagrou em Vila de Rei, e que afeta Mação, tem 60% da sua área dominada. Este é o fogo que causa mais preocupação nesta manhã de domingo e que mobiliza mais meios no combate às chamas.

Os dois incêndios que lavravam no concelho da Sertã desde sábado foram dominados durante a madrugada.