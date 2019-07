O incêndio que deflagrou em Vila de Rei e que afeta Mação tem 60% da sua área dominada. Este é o fogo que causa mais preocupação nesta manhã de domingo e que mobiliza mais meios no combate às chamas: 809 operacionais, apoiados no terreno por 245 veículos e oito meios aéreos. Os dois incêndios que lavravam no concelho da Sertã desde sábado foram dominados durante a madrugada.

O Comandante do Agrupamento Centro Sul, Belo Costa, disse que o incêndio em Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, que ao início da noite alastrou para o concelho de Mação, distrito de Santarém, "tem cerca de 60% da sua área dominada". O fogo tem uma "dimensão bastante apreciável" e o trabalho dos operacionais "é dificultado pelo tipo de terreno" onde arde.

Estamos empenhados e a redefinir uma estratégia intensa para resolver o incêndio o mais rapidamente possível", frisou o responsável, que falava aos jornalistas num ‘briefing' que decorreu na Escola Secundária da Sertã, esta manhã.

De momento, não há localidades em perigo, estando apenas cortada a Estrada Nacional 238, que liga Mação a Vila de Rei, disse.

Segundo Belo Costa, o incêndio que começou em Vila de Rei andou cerca de 25 quilómetros, desde a sua origem até à frente mais distante, não tendo uma "largura muito significativa".

Este domingo, os operacionais estão preparados "para um dia difícil", com temperaturas elevadas e com o vento a intensificar-se a partir das 10:00, querendo entrar "nesse período de maior adversidade meteorológica" com a grande maioria da área do fogo dominada, vincou.

Ontem [sábado], confrontámo-nos com uma área relativamente limitada do distrito de Castelo Branco com um sem número de ignições quase em simultâneo", notou o comandante, referindo que foi um desafio acrescido dar resposta a tantas ocorrências "em sítios todos eles classificados como sensíveis".

Os dois incêndios que lavravam no concelho da Sertã, também no distrito de Castelo Branco, desde sábado foram dominados durante a madrugada.

Depois do fogo em Mosteiro de São Tiago, Várzea dos Cavaleiros, ter sido dado como dominado às 04:25, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicou que o mesmo aconteceu com o de Rolã, pelas 04:45.

Em Mosteiro de São Tiago permaneciam pelas 09:06, 113 operacionais e 31 meios terrestres, já em Rolã continuam no terreno 270 operacionais e 86 meios.

Os três incêndios no distrito de Castelo Branco provocaram sete feridos ligeiros e um grave, segundo o Comandante do Agrupamento Centro Sul da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Há sete feridos ligeiros, agentes da Proteção Civil, e um ferido grave, um civil com queimaduras", afirmou o comandante Belo Costa.

Três dos feridos ligeiros resultaram de um acidente entre duas viaturas de bombeiros, e o ferido grave, um civil que sofreu queimaduras, foi transportado de helicóptero para Lisboa.

Belo Costa adiantou ainda que no sábado houve necessidade de deslocar pessoas de algumas localidades para "prevenir eventuais incidentes", mas considerou ser "excessivo" dizer que houve localidades em perigo.