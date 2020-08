O incêndio florestal que deflagrou hoje no concelho da Pampilhosa da Serra já está dominado e começaram os trabalhos de rescaldo, disse à agência Lusa o comandante operacional distrital (CODIS) de Coimbra.

“Já está resolvido”, adiantou Carlos Luís Tavares, indicando às 18:30 que a situação estava controlada pelos meios de socorro no terreno, mais de 200 operacionais que chegaram a ser apoiados por 10 aeronaves.

Também Jorge Custódio, vice-presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, confirmou à Lusa que tinham começado as intervenções de rescaldo, com apoio de máquinas pesadas.

O incêndio, que lavrou numa área de mato e pinhal, eclodiu pouco antes das 16:00 junto à povoação de Machialinho, freguesia de Janeiro de Baixo, num "povoamento de pinhal denso", o que causou "alguma preocupação", segundo o autarca.

Às 18:45, estavam ainda no local do fogo 211 operacionais com 53 viaturas, apoiados por oito meios aéreos.

Veja também: Nove meios aéreos e 160 operacionais combatem fogo no Gerês