A TVI e a Rádio Comercial, em parceria com a Galp, vão apoiar famílias com carências alimentares.

Através da Rede de Emergência Alimentar, o movimento “Todos Os Passos Contam”, lançado pela Galp com o apoio da TVI e da Rádio Comercial, transformou a prática de exercício físico em refeições, através de cada quilómetro percorrido.

Cristina Ferreira, Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Pedro Ribeiro, Diretor da Rádio Comercial, e Mónica Jardim, Apresentadora da TVI, arregaçaram as mangas e juntaram-se a dezenas de voluntários no Banco Alimentar de Alcântara, para a preparação dos cabazes para um milhão de portugueses.

Cristina Ferreira faz um balanço da campanha “1 milhão de quilómetros, 1 milhão de refeições, conseguimos atingir um grande objetivo. Esta parceria entre a Galp, a Rádio Comercial, a TVI e a Rede de Emergência Alimentar, com o Banco Alimentar, foi muito feliz, conseguimos pôr refeições nas mesas de portugueses. Temos que ter a noção que esta pandemia veio agravar ainda mais a situação de muitas famílias e hoje, felizmente, percebemos que todos juntos e que Todos os Passos Contam para que a sociedade se torne melhor e para que todos aqueles que precisam tenham esta ajuda. Muito obrigada a todos aqueles que caminharam para chegarmos a este objetivo.

Mónica Jardim e Pedro Ribeiro, embaixadores desta causa solidária, afirmaram respetivamente, “é com um enorme sentido de compromisso e solidariedade que me associo desde o primeiro momento a esta ação, tornando possível ajudar várias famílias carenciadas num ano particularmente difícil. É preciso estar atento ao próximo e garantir bens alimentares a quem mais precisa!” e ainda que, “é um orgulho muito grande para a Media Capital ter duas das suas marcas principais associadas a uma campanha destas numa altura em que o país precisa tanto e que há mais pessoas a precisar do que nunca. ‘Todos Os Passos Contam’ une a prática de exercício físico ao espírito solidário dos portugueses, portanto pela minha parte e pela Rádio Comercial é um orgulho estar presente e fazer parte”.

A Diretora de Marketing e Comunicação da Galp, Joana Garoupa afirma que esta iniciativa que nos juntou aqui hoje “é o último esforço para garantir que chegamos a 1 milhão de refeições doadas e também ver in loco toda a enorme e maravilhosa logística. Podemos sentir que fazemos cada vez mais parte desta recuperação que precisamos nesta fase de pós-confinamento”.

Isabel Jonet, Presidente da Federação Portuguesa do Banco Alimentar Contra a Fome conclui que “a iniciativa ‘Todos os Passos Contam’ é extraordinária pela mobilização que fez da sociedade portuguesa em benefício da Rede de Emergência Alimentar, mas sobretudo porque nasceu de uma ideia pequenina e porque alguém pensou que isto podia ter um potencial de impactar toda a sociedade, seja em Portugal ou fora do país. Para as pessoas que têm carências alimentares tornou-se numa ideia muito grande e muito mobilizadora”.