Um avião da Força Aérea Portuguesa teve um acidente na aterragem à chegada do Porto Santo.

Não há feridos a registar.

Segundo o Diário de Notícias da Madeira, o trem da frente do avião cedeu, o que paralisou o veículo à entrada da pista.

Ao longo da tarde, deve chegar um outro avião militar vindo do continente para ajudar a retirar a aeronave do local.

O voo fazia a ligação entre a Madeira e Porto Santo, no dia em que as comemorações do 10 de junho têm lugar na ilha.