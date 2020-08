Chama-se Nick, é um Pastor Belga Malinois, e esteve oito anos ao serviço da Força Aérea Portuguesa (FA). Depois de uma “carreira” de destaque, chegou a altura de se “reformar”.

“Para simbolicamente, assinalarmos esta data (Dia Mundial do Cão, que se assinalou no dia 26 de agosto), a Base Aérea N.º 1, dá o último banho, enquanto operacional, ao canídeo Nick, que passou à situação de ‘reforma’ no dia 20 de agosto”, lê-se numa nota da Força Aérea.

Nascido a 6 de junho de 2010, Nick foi adquirido pela Força Aérea Portuguesa “após conclusão do respetivo curso com aproveitamento, passou a desempenhar as funções de guarda e segurança (…) Foi um dos cães com maior número de participações operacionais em demonstrações cinotécnicas, inclusivamente, teve o privilégio de integrar a Equipa de Demonstração da FA em diversos eventos de elevada visibilidade”, adianta a mesma nota.

Agora, Nick vai aproveitar a sua “reforma”, em casa, com o seu atual tratador.

No Facebook - e a propósito do Dia do Cão - a FA partilhou ainda uma publicação onde mostra algumas imagens dos mais fiéis companheiros de quatro patas.