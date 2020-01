A Força Aérea gastou perto de 54 mil euros em relógios por ajuste direto, escreve o Público, nesta quinta-feira.

Os relógios comemorativos do 60.º aniversário da Base Aérea n.º 5, de Monte Real, Leiria, foram considerados obras de arte e, por isso, não foi aberto um concurso público, como acontece regra geral com as aquisições do Estado (as obras de arte ou os espetáculos artísticos são exceções).

"Devido às características de personalização que foram integradas no relógio e estojo, criados de propósito e em exclusivo para a comemoração dos 60 anos da Base Aérea 5, estes bens possuem características artísticas únicas, o que está de acordo com o Código dos Contratos Públicos, que prevê que seja escolhido o procedimento por ajuste direto quando esteja em causa a aquisição de uma criação artística, como se verifica na presente peça", justificam as Relações Públicas da Força Aérea, em explicações ao jornal.

No total, foram encomendados à Torres Joalheiros 200 relógios da marca Nautica, que foram personalizados com as referências pedidas pela Força Aérea, como a inscrição do número 60 no mostrador.

Comparando com o modelo original, que pode ser visto na galeria de fotos em anexo, além do número 60 no topo, a edição da Força Aérea não tem bandeiras nos marcadores das horas e o fundo é azul. Também o estojo tem características especiais, alusivas à efeméride. O relógio original custa 459 euros, segundo o site da marca, mas a Torres Joalheiros cobrou 269 euros por cada peça.

AForça Aérea disse também acreditar que vai reaver o investimento, revendendo os relógios aos militares ao preço de 280 euros.